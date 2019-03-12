video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"شباب الأعمال" تلتقى مركز المشروعات الدولية لوضع استراتجية "الأجندة الوطنية"

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:44 م
"شباب الأعمال" تلتقى مركز المشروعات الدولية لوضع استراتجية "الأجندة الوطنية" الجمعية المصرية لشباب الأعمال
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

التقت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ممثلى مركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE"، بهدف وضع الاستراتيجية الخاصة  بأجندة الأعمال الوطنية لشباب الأعمال، حيث ناقش الللقاء عدة محاور خاصة بأبرز المشاكل التى تعانى منها القطاعات الممثلة داخل الجمعية.

وأشارت " شباب الأعمال"، فى بيان لها، أنها تولى اهتماماً كبيراً بأجندة الأعمال الوطنية، والتى تركز على أبرز المشاكل التى تواجه أكثر من 13 قطاع ممثلين بداخل الجمعية، بالإضافة إلى استعراض أبرز الحلول التى سيقوم على وضعها اللجان النوعية بالجمعية، بهدف عرضها على الحكومة، لاتخاذ الحلول اللازمة تجاة القطاعات الصناعية.

وأضافت الجمعية، أن اللقاء ناقش وضع استراتجيات خاصة لـ 14 قطاع بالجمعية، يأتى أبرزهم، "  السياحة – النسيج – التطوير العقارى – الطاقة – التعليم – النقل – الصناعة – الأغذية – الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات – التجارة الداخلية والخارجية – الأستشارات والتمويل "، مشيرة إلى أنها تنظم يوم 26 مارس الجارى لقاء آخر مجمع مع رؤساء كل اللجان النوعية بالجمعية، بهدف معرفة المشاكل التى تواجه التجارة الداخلية فى مصر واهميتها لبيئة السوق المصرى وتعزيزها .

شارك فى هذا اللقاء ممثلى مركز المشروعات الدولية الخاصة، محمد الصاوى أمين الصندوق، ومعتز الإدكاوى رئيس لجنة النسيج، ومحمد صباح رئيس لجنة العلاقات الدولية، ومحمد عبد الرحمن رئيس لجنة التجارة الداخلية، محمد الأهوانى، رئيس لجنة التشريعات الأقتصادية، أسامة موفق رئيس لجنة الطاقة و الطاقة المتجددة، ومديحة نصر المدير التنفيذى للجمعية.

 

WhatsApp Image 2019-03-12 at 1.21.57 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-03-12 at 1.21.56 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-03-12 at 1.21.57 PM (1)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال فى ندوة "اليوم السابع": مصر مرت بسنوات عجاف بعد ثورة يناير.. وحان وقت العمل العام .. النقل والجمارك أبرز مشاكل التصدير .. ورؤية موحدة للقطاع الخاص بأجندة الأعمال الوطنية

شباب الاعمال

المشروعات الدولية

القطاعات الصناعية

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة

التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى

الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا

الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا

تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد

تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد

يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة