"شباب الأعمال" تلتقى مركز المشروعات الدولية لوضع استراتجية "الأجندة الوطنية"

كتب هانى الحوتى

التقت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ممثلى مركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE"، بهدف وضع الاستراتيجية الخاصة بأجندة الأعمال الوطنية لشباب الأعمال، حيث ناقش الللقاء عدة محاور خاصة بأبرز المشاكل التى تعانى منها القطاعات الممثلة داخل الجمعية.

وأشارت " شباب الأعمال"، فى بيان لها، أنها تولى اهتماماً كبيراً بأجندة الأعمال الوطنية، والتى تركز على أبرز المشاكل التى تواجه أكثر من 13 قطاع ممثلين بداخل الجمعية، بالإضافة إلى استعراض أبرز الحلول التى سيقوم على وضعها اللجان النوعية بالجمعية، بهدف عرضها على الحكومة، لاتخاذ الحلول اللازمة تجاة القطاعات الصناعية.

وأضافت الجمعية، أن اللقاء ناقش وضع استراتجيات خاصة لـ 14 قطاع بالجمعية، يأتى أبرزهم، " السياحة – النسيج – التطوير العقارى – الطاقة – التعليم – النقل – الصناعة – الأغذية – الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات – التجارة الداخلية والخارجية – الأستشارات والتمويل "، مشيرة إلى أنها تنظم يوم 26 مارس الجارى لقاء آخر مجمع مع رؤساء كل اللجان النوعية بالجمعية، بهدف معرفة المشاكل التى تواجه التجارة الداخلية فى مصر واهميتها لبيئة السوق المصرى وتعزيزها .

شارك فى هذا اللقاء ممثلى مركز المشروعات الدولية الخاصة، محمد الصاوى أمين الصندوق، ومعتز الإدكاوى رئيس لجنة النسيج، ومحمد صباح رئيس لجنة العلاقات الدولية، ومحمد عبد الرحمن رئيس لجنة التجارة الداخلية، محمد الأهوانى، رئيس لجنة التشريعات الأقتصادية، أسامة موفق رئيس لجنة الطاقة و الطاقة المتجددة، ومديحة نصر المدير التنفيذى للجمعية.