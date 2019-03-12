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شاهد.. وزير النقل يبدأ جولاته بتفقد محطة مصر وورش صيانة القطارات

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:19 م
شاهد.. وزير النقل يبدأ جولاته بتفقد محطة مصر وورش صيانة القطارات جولة وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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بدأ المهندس كامل الوزير، وزير النقل أولى جولاته بتفقد محطة مصر وأرصفة القطارات وتفقد أحد القطارات العادية على الرصيف، منتقدا ترك قطع الغيار على الأرصفة.
 
ووجه الوزير بتخزين قطع الغيار ولقم الفرامل الملقاة على شريط السكة الحديد بمحطة مصر بتخزينها وتسلسها حتى لا تتعرض للسرقة.
 
كما تفقد وزير النقل ورش صيانة القطارات فى أبو غاطس وبرج أشارات محطة مصر المسئول عن التحكم فى مسير القطارات مطالبا باليقظة والانضباط فى العمل.
 
جولة وزير النقل بمحطة مصر (1)
جولة وزير النقل بمحطة مصر

 

جولة وزير النقل بمحطة مصر (2)
جولة وزير النقل بمحطة مصر

 

 

جولة وزير النقل بمحطة مصر (3)
جولة وزير النقل بمحطة مصر 

 

جولة وزير النقل بمحطة مصر (4)
جولة وزير النقل بمحطة مصر 

 

جولة وزير النقل بمحطة مصر (5)
جولة وزير النقل بمحطة مصر
 
جولة وزير النقل بمحطة مصر (6)
جولة وزير النقل بمحطة مصر (6)

 

 
جولة وزير النقل بمحطة مصر (11)
جولة وزير النقل بمحطة مصر

 

 

جولة وزير النقل بمحطة مصر (12)
جولة وزير النقل بمحطة مصر

 

جولة وزير النقل بمحطة مصر (13)
جولة وزير النقل بمحطة مصر 

 

 

جولة وزير النقل بمحطة مصر (14)
جولة وزير النقل بمحطة مصر 

 

جولة وزير النقل بمحطة مصر (15)
جولة وزير النقل بمحطة مصر (15)

 

جولة وزير النقل بمحطة مصر (17)
جولة وزير النقل بمحطة مصر

 

 

جولة وزير النقل بمحطة مصر (18)
جولة وزير النقل بمحطة مصر (18)

 

 

جولة وزير النقل بمحطة مصر (19)
جولة وزير النقل بمحطة مصر (19)

 

 

جولة وزير النقل بمحطة مصر (20)
جولة وزير النقل بمحطة مصر (20)

 

 

جولة وزير النقل بمحطة مصر (21)
جولة وزير النقل بمحطة مصر (21)

 

 

جولة وزير النقل بمحطة مصر (22)
جولة وزير النقل بمحطة مصر (22)

 

 

جولة وزير النقل بمحطة مصر (23)
جولة وزير النقل بمحطة مصر (23)

 


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