شاهد.. لحظة رصد مركب "الحشيش" قبل سقوطها فى قبضة الأمن

وأكدت التحريات وعمليات الرصد والتتبع بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام عناصر التشكيل العصابى بإعداد وتجهيز مركب صيد لهذا الغرض والإبحار من أمام أحد السواحل المصرية وصولاً لأحد موانئ الدولة العربية المُشار إليها واستلامهم شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من أحد المهربين بذات الدولة، جارى تحديده ، وإخفائها بذات المراكب لنقل تلك الشحنة عبر مياة البحر المتوسط وسعيهم إنزالها قبالة سواحل إحدى الدول المجاورة تمهيداً لتهريبها داخل البلاد عبر الدروب الصحراوية بالحدود الغربية لتبديد جهود أجهزة المكافحة.

تم رصد المتهمين والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وتبين أنهم كلٍ من حسن.ع.ح مواليد 1973 "ريس المركب" ، مدحت.أ.م مواليد 2001."صياد" ، سعيد.ح.س مواليد 1987"صياد"، علاء.م.م مواليد 1986 "صياد"سبق إتهامة فى قضية مخدرات، كريم.ج.م مواليد 1992 "صياد"سبق إتهامة فى قضية مخدرات ، علاء.م.أ مواليد 2003 "صياد" ، سعيد.إ.إ ، مواليد 1976 "ميكانيكى " سبق إتهامة فى قضية "تسلل عبر الحدود ، جميعهم مقيمين بمحافظة كفر الشيخ.

والمتهمين سعيد.م.ح مواليد 1998 "صياد"، شادى .م.ح مواليد 1988 "صياد" ، فوزى .م.ف مواليد 1996 "صياد" ، أسامة .م.ف مواليد 1993 "صياد" ، جميعهم مقيمين محافظة البحيرة.