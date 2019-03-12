شاهد.. لحظة رصد مركب "الحشيش" قبل سقوطها فى قبضة الأمن

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، برئاسة اللواء مجدي السمري، وتحت إشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، في إحباط تهريب أكبر شحنة حشيش تزن 6 أطنان ونصف ، والتحفظ علي مركب بداخلها المضبطات بالبحر المتوسط بالإسكندرية ، قبل وصولها ليبيا ، لإعادة إدخال مصر من جديد عن طريق الدروب الصحراوية ، وضبط 11 متهما ، وملاحقة 4 آخرين ، وأجنبي بدولة عربية هارب بالتنسيق مع شرطة الإنتربول .
وأكدت التحريات وعمليات الرصد والتتبع بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام عناصر التشكيل العصابى بإعداد وتجهيز مركب صيد لهذا الغرض والإبحار من أمام أحد السواحل المصرية وصولاً لأحد موانئ الدولة العربية المُشار إليها واستلامهم شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من أحد المهربين بذات الدولة، جارى تحديده ، وإخفائها بذات المراكب لنقل تلك الشحنة عبر مياة البحر المتوسط وسعيهم إنزالها قبالة سواحل إحدى الدول المجاورة تمهيداً لتهريبها داخل البلاد عبر الدروب الصحراوية بالحدود الغربية لتبديد جهود أجهزة المكافحة.
تم رصد المتهمين والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وتبين أنهم كلٍ من حسن.ع.ح مواليد 1973 "ريس المركب" ، مدحت.أ.م مواليد 2001."صياد" ، سعيد.ح.س مواليد 1987"صياد"، علاء.م.م مواليد 1986 "صياد"سبق إتهامة فى قضية مخدرات، كريم.ج.م مواليد 1992 "صياد"سبق إتهامة فى قضية مخدرات ، علاء.م.أ مواليد 2003 "صياد" ، سعيد.إ.إ ، مواليد 1976 "ميكانيكى " سبق إتهامة فى قضية "تسلل عبر الحدود ، جميعهم مقيمين بمحافظة كفر الشيخ.
والمتهمين سعيد.م.ح مواليد 1998 "صياد"، شادى .م.ح مواليد 1988 "صياد" ، فوزى .م.ف مواليد 1996 "صياد" ، أسامة .م.ف مواليد 1993 "صياد" ، جميعهم مقيمين محافظة البحيرة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنيسق والمشاركة الفاعلة مع القوات المسلحة القوات البحرية – مخابرات حرس الحدود تم إستهداف المركب حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط وأمكن ضبط المركب وطاقمها .. وبحصر المضبوطات بمعرفة اللجنة المشكلة أسفرت عن ضبط 260 جوال لمخدر الحشيش يزن كلٍ منهم 25 كيلو جرام بإجمالى "6500 كيلو جرام" ستة أطنان ونصف
على جانب آخر نجحت الإدارة من خلال الرصد والتحريات اللاحقة تحديد عناصر التشكيل العصابى القائمين على جلب تلك الشحنة من الخارج إلى داخل البلاد أربعة أشخاص محددين وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافهم بمحال إقامتهم ، وتبين هروبهم وجارى العمل على ضبطهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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