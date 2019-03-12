سقوط هارب من أحكام قضائية بإجمالى 500 مليون جنيه بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، القبض على هارب من أحكام قضائية بغرامات مالية بلغت 500 مليون جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "محمد.ع .أ" 41 سنة مدير عام وشريك بشركة مستلزمات طبية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده فى إحدى القضايا، غرامات اقتصادية بمدينة نصر "حماية مستهلك - إحتكار"، والمقضى عليه فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 500 مليون جنيه.

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.