سقوط عاطل بحوزته 21 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار فى المرج

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة المرج، من القبض على أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 21250 قرص مخدر وحرر محضر بالواقعة.

و عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط "حسين.س.ح" 53 سنة "عاطل" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الجمالية ( سبق اتهامه فى 5 قضايا)، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة.

وذلك أثناء تواجده بدائرة القسم، وبحوزته ( 21250 قرص مخدر، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.