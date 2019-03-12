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سقوط عاطل بحوزته 21 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار فى المرج

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:10 م
سقوط عاطل بحوزته 21 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار فى المرج أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بقسم شرطة المرج، من القبض على أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 21250 قرص مخدر وحرر محضر بالواقعة.

 

و عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط "حسين.س.ح" 53 سنة "عاطل" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الجمالية ( سبق اتهامه فى 5 قضايا)، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة.

 

وذلك أثناء تواجده بدائرة القسم، وبحوزته ( 21250 قرص مخدر، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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