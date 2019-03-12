video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير كندا بالقاهرة: شركات كندية تراقب السوق المصرى لضخ استثمارات وإجراء توسعات

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:28 م
سفير كندا بالقاهرة: شركات كندية تراقب السوق المصرى لضخ استثمارات وإجراء توسعات جيس داتون السفير الكندى بالقاهرة
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

قال جيس داتون السفير الكندى بالقاهرة، إن شركات كندية تنظر وتراقب السوق المصرى، للدخول باستثمارات أو إجراء توسعات فى الاستثمارات الكندية الحالية، مشيرا إلى أن الشركات فى بلاده تسعى للاستفادة من موقع مصر، والذى يؤهل ويساعد الشركات المصنعة والمستثمرة على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

 

وأضاف السفير خلال تصريحات صحفية له على هامش توقيع مذكرة تفاهم، أن كندا هى الدولة الوحيدة التى لها جامعة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بوصفه أحد أكبر المشروعات التى تقوم عليها مصر.

 

وأشار داتون، إلى تنوع الشركات الكندية العالمة فى مصر منها شركات تعمل فى قطاع البتروكيماويات والغاز والبترول.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جهاز المشروعات الصغيرة: بروتوكول تعاون مع البيئة لتوفير 600 فرصة عمل

كندا

مصر

اخبار الاقتصاد

سفير كندا

استثمارات




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة