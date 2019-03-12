سفير كندا بالقاهرة: شركات كندية تراقب السوق المصرى لضخ استثمارات وإجراء توسعات

كتب إسلام سعيد

قال جيس داتون السفير الكندى بالقاهرة، إن شركات كندية تنظر وتراقب السوق المصرى، للدخول باستثمارات أو إجراء توسعات فى الاستثمارات الكندية الحالية، مشيرا إلى أن الشركات فى بلاده تسعى للاستفادة من موقع مصر، والذى يؤهل ويساعد الشركات المصنعة والمستثمرة على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وأضاف السفير خلال تصريحات صحفية له على هامش توقيع مذكرة تفاهم، أن كندا هى الدولة الوحيدة التى لها جامعة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بوصفه أحد أكبر المشروعات التى تقوم عليها مصر.

وأشار داتون، إلى تنوع الشركات الكندية العالمة فى مصر منها شركات تعمل فى قطاع البتروكيماويات والغاز والبترول.