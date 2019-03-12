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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-3-2019

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:14 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-3-2019 الدولار - صورة أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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سجل سعر الدولار، اليوم الثلاثاء 12-3-2019، استقرار، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كل البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضى.

واستقر سعر الدولار، وسجل ثباتاً فى سعره فى عدد من البنوك، ثابتا عند سعر 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.37 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.38 جنيه للشراء

17.48 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.38  جنيه للشراء

17.48  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.38 جنيه للشراء

17.48  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.39  جنيه للشراء

17.49  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.39 جنيه للشراء

17.49 جنيه للبيع

 


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