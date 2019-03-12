video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسنفت الروسية: التصريحات الأمريكية بشأن عملها بفنزويلا لا أساس لها

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:02 م
روسنفت الروسية: التصريحات الأمريكية بشأن عملها بفنزويلا لا أساس لها روسنفت الروسية
رويترز
إضافة تعليق

قالت روسنفت، أكبر منتج روسى للنفط، اليوم الثلاثاء إن التصريحات الأمريكية بأن أنشطتها فى فنزويلا ينتهك العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة هى "اتهامات لا أساس لها".

كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قال هذا الأسبوع إن روسنفت تنتهك العقوبات الأمريكية بشرائها الخام من شركة النفط الوطنية الفنزويلية بى.دى.فى.اس.ايه.

وقالت روسنفت إنها لا تعمل فى السياسة وإنها تباشر "عمليات تجارية خالصة" تتماشى مع القانون الدولى. وقالت إن جميع العقود مبرمة من قبل فرض أحدث العقوبات الأمريكية فى يناير وإنها قد تلجأ إلى القانون لحماية نفسها إذا اقتضت الضرورة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس فنزويلا يشيد بدعم القوات المسلحة له.. وجوايدو يتوقع تدخلا عسكريا أجنبيا

مبعوث أمريكى: مادورو مصمم على البقاء فى رئاسة فنزويلا رغم الضغوط

استمرار انقطاع الكهرباء فى فنزويلا لليوم الرابع على التوالى

روسنفت الروسية

روسيا

فنزويلا

الولايات المتحدة

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة