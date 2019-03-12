روسنفت الروسية: التصريحات الأمريكية بشأن عملها بفنزويلا لا أساس لها

رويترز

قالت روسنفت، أكبر منتج روسى للنفط، اليوم الثلاثاء إن التصريحات الأمريكية بأن أنشطتها فى فنزويلا ينتهك العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة هى "اتهامات لا أساس لها".

كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قال هذا الأسبوع إن روسنفت تنتهك العقوبات الأمريكية بشرائها الخام من شركة النفط الوطنية الفنزويلية بى.دى.فى.اس.ايه.

وقالت روسنفت إنها لا تعمل فى السياسة وإنها تباشر "عمليات تجارية خالصة" تتماشى مع القانون الدولى. وقالت إن جميع العقود مبرمة من قبل فرض أحدث العقوبات الأمريكية فى يناير وإنها قد تلجأ إلى القانون لحماية نفسها إذا اقتضت الضرورة.