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رئيس وزراء التشيك: سنواصل زيادة الإنفاق الدفاعى

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:47 م
رئيس وزراء التشيك: سنواصل زيادة الإنفاق الدفاعى حلف الناتو
براغ (أ ش أ)
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قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيس اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل زيادة الإنفاق الدفاعى، حيث تعمل على الوصول إلى نسبة 2 % من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2024.

وأضاف بابيس - فى مؤتمر عقد بمناسبة الذكرى العشرين لانضمام التشيك لحلف شمال الأطلسى "ناتو" : "الجزء الرئيسى من عمل الناتو يتم فى الدول الأعضاء، عبر بناء قدراتها الدفاعية حتى نتمكن من الدفاع عن أى عضو فى تحالفنا فى حال تعرضه للهجوم".

وتابع بابيس - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - " لهذا السبب تعهدت جمهوريتنا بالوصول إلى نسبة 2 % من إجمالى الناتج المحلى فى الإنفاق الدفاعى بحلول عام 2024" .. مشيرا إلى أن الإنفاق الدفاعى ينمو كل عام منذ عام 2015 وسيواصل نموه.

يذكر أن الدول الأعضاء فى حلف الناتو اعتمدت هدف الإنفاق بنسبة 2 % من إجمالى الناتج المحلى فى قمة 2014 فى ويلز، وقد حث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حلفاء الناتو على تحمل المزيد من أعباء حفظ السلام فى أوروبا وشمال الأطلسى.

 


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