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رئيس "مياه القناة" يفتتح الورشة المركزية بالتل الكبير

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:08 ص
رئيس "مياه القناة" يفتتح الورشة المركزية بالتل الكبير جانب من الإفتتاح
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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افتتح اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مياه القناة الجديد، عقب إستلام عملة اليوم خلفا للواء أحمد صحصاح رئيس مياه القناة السابق ورئيس مياه بنى سويف حاليا، الورشة المركزية بالتل الكبير، والإطمئنان على سير العمل بالورشة تمشيا وتنفيذ توجهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى بتفعيل الإستغلال الأمثل للموارد وذالك لمكانه الورشة بالنسبة للشركة فى أعمال الإصلاح والصيانة.

وأشاد اللواء عبد الحميد عصمت بطاقم الورشة وأعطى توجيهاته بالإلتزام بأذونات التشغيل، مؤكدا دعمه لتوفير كافة الإحتياجات لتعظيم التشغيل الذاتى فى الإصلاح لكافة الطلمبات.

ومن جانب آخر، عقد "عصمت" اجتماعًا موسعًا بحضور رؤساء القطاعات، وتم مشاهدة عرض تقديمى للمخطط العام وخطة إحلال وتجديد المحطات والشبكات، وتم التأكيد على القيام بحصرأولويات كل قطاع سواء إحلال أوخطة استثمارية.

 


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