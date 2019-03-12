رئيس جامعة بنها : تقدم كافة التسهيلات للطلبة الوافدين

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور حسين المغربي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، علي تقديم كافة التسهيلات للطلبة الوافدين من مختلف الدول العربية الذين يدرسون بالجامعة، وذلك بما لا يخل بجودة العملية التعليمية لضمان تلقي هؤلاء الطلاب تعليماً مميزاً، مشيراً الى أن كليات جامعة بنها تشهد اقبالاً علي الدراسة بها من قبل الطلبة الوافدين لما تقدمه الجامعة من تسهيلات لهم.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور المغربي ، اليوم الدكتورة مني بنت موسي الزدجالية، الملحق الثقافي العماني بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد أبوسالم، مدير وحدة الوافدين والدكتور محمد جودة والدكتور علي عبدالنبي، نائبا مدير وحدة الوافدين بالجامعة.

وقال المغربي، إن جامعة بنها بها 28 برنامجاً مميزاً تتم الدراسة فيهم بنظام الساعات المعتمدة، مشيراً أن الجامعة بها ادارة خاصة للطلبة الوافدين يتبعها وحدات في مختلف الكليات لتقديم المساعدة والدعم للطلاب الوافدين وتسهيل الاجراءات الادارية لهم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مني بنت موسي، علي تقديرها لما تقدمه جامعة بنها للطلاب العمانيين من تسهيلات ادارية بجانب الاهتمام بجودة العملية التعليمية، مشيدة بوجود ادارة خاصة للوافدين بالجامعة والتي ستعمل علي زيادة التواصل مع الطلاب العمانيين وحل المشكلات وازالة المعوقات، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد ترويج لجامعة بنها والعمل على زيادة الاعداد الوافدة من الطلاب العمانيين للدراسة بها، مضيفة أن الطالب العماني يفضل الدراسة بمصر عن أي دولة أخري، وأن جامعة بنها تتمتع بسمعة طيبة وأنها شخصياً حريصة علي زيادة طلاب سلطنة عمان بجامعة بنها وكلياتها وبرامجها المختلفة.

كما تم اللقاء بعدد من الطلاب العمانيين الذين يدرسون بجامعة بنها، بحضور الملحق الثقافي العماني، وتناول اللقاء عدد من الموضوعات في مقدمتها المشكلات التي تواجه الطلبة العمانيين أثناء الدراسة والتي انحصرت أغلبها في مدة انهاء تعاملاتهم الورقية.

وأكد من جانبه مدير وحدة الوافدين بالجامعة الدكتور محمد أبوسالم، علي حل جميع المشكلات وأنه علي تواصل تام مع الطلاب الوافدين، مشدداً علي تفعيل دور ادارات الوافدين بالكليات والتي ستنهي المعوقات الادارية والورقية التي كانت تواجه الطلبة الوافدين، مضيفاً أن الوحدة تعمل علي دراسة جميع الاقتراحات التي يقدمها الطلاب الوافدين حول تواجدهم بصفة عامة في جامعة بنها.