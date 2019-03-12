رئيس جامعة القاهرة يفتتح مهرجان الأسر الطلابية تحت شعار "بنفكر فى بكرة".. صور

وائل ربيعى

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مهرجان الأسر الطلابية للعام الجامعى 2018/2019، تحت شعار "بنفكر في بكرة" بالحرم الجامعي أمس، بحضور الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى عمر، منسق عام الأنشطة الطلابية، ومدير عام رعاية الشباب، ومجموعة من الأساتذة والطلاب والعاملين بالجامعة، وتُقام فعاليات المهرجان لمدة 3 أيام بملاعب الجامعة ومسرح المدينة الجامعية للطلبة.

وقال رئيس جامعة القاهرة، خلال افتتاح المهرجان، إن مهرجان الأسر الطلابية لهذا العام يُعد الأفضل بفعالياته علي مدار الـ 20 عامًا الماضية، مضيفًا أن هذا الجيل من الشباب يتمتع بمميزات كبيرة ولديه القدرة على الحوار وبناء الذات، ويحتاج فقط أن نستمع له ونقترب منه ونفتح له مسارات العمل والإبداع، وهو ما تسعى اليه جامعة القاهرة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المنافسات التى يتضمنها المهرجان هذا العام، تهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب وتنمى قدراتهم على التفكير الإبداعى، كما أن المهرجان يستهدف تقديم رسالة مجتمعية وأخلاقية وفنية تليق بإتحاد طلاب الجامعة، موضحًا أن تلك المهرجانات الطلابية تعمل على دمج الطلاب في المجتمع واطلاق طاقاتهم، مما يؤدي إلي تعميق الانتماء للوطن.

وأوضح الخشت، أن من بين شواهد مميزات هذا الجيل من شباب جامعة القاهرة، هو العدد الكبير من المسابقات المحلية والدولية التي يفوز بها الطلاب في مجالات مختلفة، لافتًا إلي أن نشاط الأسر الطلابية يجمع كل الأنشطة وكل مسارات الابداع، لافتًا إلي أن مصر تحتاج جهود هذا الجيل وتحتاج أن يغير الشباب من أنفسهم للأفضل.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعي لتغيير العقل المصري حتي نستطيع تغيير مصر للأفضل، قائلًا: "لابد من تغيير أنفسنا وتنمية قدراتنا علي الحوار والمناقشة وتحسين مهارات الذات وبيئة العمل".

وبدأت فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة بطابور عرض لكل كلية شارك فيه الطلاب الوافدون بأزيائهم الوطنية، وتشمل فعاليات المهرجان، معرض فني، ودوري المعلومات، وكرة قدم طلبة وطالبات، وشطرنج، وإلقاء شعر، وغناء فردي وجماعي