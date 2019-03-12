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رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات حاسمة لمن يمتنع عن إجراء تحليل المخدرات

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:57 م
رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات حاسمة لمن يمتنع عن إجراء تحليل المخدرات الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة
الإسكندرية أسماء على بدر
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بدأت جامعة الإسكندرية، بعمل كشف طبى للمخدرات للعاملين بها، وذلك ضمن حملة تستمر لثلاثة أيام، ضمن أنشطة مكافحة المخدرات، التى تنظمها الجامعة، منذ نوفمبر الماضى، بالتعاون مع صندوق المكافحة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، والتى تستهدف عينات من جميع فئات العاملين بالجامعة. 
 
وأكد الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، أن هذه الحملة تعتبر خطوة هامة جداً للتحقق من سلامة العاملين بالجامعة، ولضمان جودة سير العمل بها، مؤكداً أن إدارة الجامعة ستتخذ إجراءات حاسمة مع من يمتنع عن إجراء التحليل، أو من يثبت تعاطيهم للمخدرات.
 
وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تتبنى أيضاً أنشطة مختلفة للتوعية بمخاطر الإدمان، وذلك فى إطار أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال تنظيم ندوات بالكليات والمعاهد المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لمنطقة بشاير الخير1، والإنضمام إلى قوافل التوعية الخاصة بالجامعة فى منطقة أبيس، حرصاً على سلامة أبناء المجتمع السكندرى ودعمهم فى تلقى العلاج أيضاً.
 
 

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