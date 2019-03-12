رئيس جامعة أسيوط: 70% من خريجى الكليات العلمية من الطالبات

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على دور المرأة العظيم فى المجتمع عبر التاريخ فهى المحرك الفاعل والأساسى فى بناء الأمم وتقدمها، مشيراً إلى تناول الأديان السماوية لأهمية المرأة ومكانتها والتأكيد على قدرتها فى الحفاظ على ترابط الأسرة والمجتمع، كاشفاً عن ما توليه إدارات الجامعة المتعاقبة من دعم ورعاية للمرأة فى مختلف المجالات، وذلك لدورها الكبير فى المجتمع عامة وداخل جامعة أسيوط، بشكل خاصة، حيث تمثلن طالبات جامعة أسيوط نسبة بلغت لنحو 70% من خريجيها خاصة فى الكليات العملية والتى تعد هى أساس التقدم والنهضة العلمية، مشيراً إلى إسهاماتها الهائلة فى مجالات النشر العلمى والتى ساعدت بشكل كبير فى تحسين التصنيف الدولى للجامعة، يأتى ذلك فى ظل حرص الدولة المصرية على دعم المرأة وتمكينها وتذليل كافة العقبات التى من شأنها أن تعيق مشاركة المرأة المجتمعية.

جاء ذلك خلال مشاركته فى افتتاح فاعليات ندوة "دور المرأة فى استقرار المجتمع ومكافحة الفساد" فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، والذى ينظمه الجامعة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بأسيوط، والتى حاضر فيها اللواء أسامة جاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمقدم أحمد شبراوى من هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط، الأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة، والدكتورة أسماء عبد الرحمن رئيس نادى الأدب المركزى بالجامعة، ولفيف من أعضاء المجلس القومى للمرأة فرع أسيوط و قيادات رعاية الشباب والاتحادات الطلابية بالجامعة ، هذا إلى جانب حشد كبير من طلبة وطالبات الكليات المختلفة .

وأكد اللواء أسامة جاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط ، على دور المرأة الفاعل كجزء وكيان لا ينفصل عن المجتمع ككل فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ومن هذا المنطلق قدم محاضرة منفصلة عن " الفساد ودور اختصاصات الأجهزة الرقابية بالدولة وأسلوب هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحته " والتى رصد خلالها أسباب الفساد فى مصر والتى نتجت عن العديد من المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأهمها انخفاض مستوى الدخول، المبالغة فى الإنفاق الحكومى ، التوسع فى إنشاء الصناديق الخاصة ، ضعف مهارات الإدارة ، ضعف الرقابة الداخلية على الأجهزة الحكومية.

وأوضح اللواء أسامه جاد، أن أسس الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تهدف إلى مكافحة الفساد بالمجتمع المصرى من خلال عدد من الآليات التى تكفل محاصرته ولتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد ، مؤكداً أن تلك الإستراتيجية نجحت فى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومى ، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، ورفع المستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة ، كما دعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجميع إلى مشاركة الدولة فى خطتها ضد الفساد والفاسدين ، كما ناشد المسئولين بالمساهمة فى رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة .

وحول مكانة المرأة التى كفلها لها الدستور المصرى فقد أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامى، ان الدستور كفل للمرأة الحماية والرعاية وذلك يعد تأكيداً على أهمية دور المرأة فى الدولة والمجتمع باعتبارها مواطناً كامل المواطنة ، مشيراً فى ذلك إلى دور المرأة الفعال فى مكافحة الفساد فى المجتمع من خلال تربية الأجيال والنشء على القيم النبيلة والمبادئ السامية التى تعد أساساً تربوياً رائداً للأجيال القادمة خاصة فى ظل ما تواجه الدولة فى تلك الفترة من حرب على الإرهاب والذى قدمت فيه المرأة المصرية نماذج عظيمة من خلال تقدمها لأبنائها كشهداء فى سبيل الوطن وذلك يعكس إيمانها الكامل ان بقاء الوطن خير من بقاء الإنسان، كما حرص الدكتور شلقامى على التأكيد على المكاسب المجتمعية والاقتصادية والسياسية التى يحققها تمكين المرأة ورفع قدرها فى المجتمع وهو ما تسعى الجامعة إلى غرسه فى نفوس طلابها من خلال الفعاليات والندوات والأنشطة الطلابية التى تدعم وتكرس الدور الأصيل للمرأة فى الحياة والمجتمع .



رئيس جامعة أسيوط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية



رئيس جامعة أسيوط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية



رئيس جامعة أسيوط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية



رئيس جامعة أسيوط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية



رئيس جامعة أسيوط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية



رئيس جامعة أسيوط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية



رئيس جامعة أسيوط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية



رئيس جامعة أسيوط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية



رئيس جامعة أسيوط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية



رئيس جامعة أسيوط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية