رئيس بحوث الدعوة من جامعة عين شمس: الجماعات الإسلامية نشأت على خطى الاستعمار

كتب محمود راغب

قال الشيخ أحمد تركى رئيس مركز بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الحروب موجودة منذ فجر التاريخ وأكثر من 90% من المجتمعات القديمة عاصرت ومرت بحروب كثيرة .

وأضاف الشيخ أحمد تركى، خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس، أن الدين دخل فى الحروب فى القرون الوسطى، وشنت حروبا راح ضحيتها ملايين الملايين فى هذا التوقيت لافتا إلى أننا نعيش حاليا فى حروب الجيل الرابع، وهى حروب بالإكراه تسعى إلى إفشال الدولة وزعزعة الاستقرار وفرض وضع جديد يراعى المصالح، ومن أمثلتها انتشار الإرهاب، وبث شائعات تؤثر على الحالة النفسية، وتثير الإحباط لدى الشباب، وتفتيت مؤسسات الدولة، واستغلال العملاء والخونة.

وأوضح رئيس مركز بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف ، أن مصر شنت عليها حروب كثيرة فى التاريخ باسم الدين، لافتا إلى أن الجماعات الإسلامية نشأت داخل المجتمع المصرى على خطى الاستعمار وتفسر الدين على أهوائها ، مؤكدا أن الشعب المصرى شعب متدين قائلا : احنا شعب متدين وبنحب ربنا والخير و العقيدة عندنا أول عقيدة بالوجود".