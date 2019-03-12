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رئيس الوزراء الجزائرى الجديد يستلم مهام منصبة من سلفه أويحيى

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:09 م
رئيس الوزراء الجزائرى الجديد يستلم مهام منصبة من سلفه أويحيى أحمد أويحيى
الجزائر(أ ش أ)
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استلم نور الدين بدوى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى اليوم الثلاثاء، مهامه منصبه الجديد، وذلك خلال مراسم تسليم المهام مع سلفه أحمد أويحيى بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة.

وأعرب بدوى - فى تصريحات للصحفيين بقصر الحكومة - عن امتنانه وتقديره للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الثقة الكبيرة التى حظاه بها، متعهدا بالعمل جاهدا لكى يكون فى مستوى هذه الثقة".

ووجه بدوى التحية لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، مثمنا كل المجهودات التى بذلها خدمة للجزائر.

من جانبه، أعرب أويحيى، عن شكره وعرفانه للرئيس بوتفليقة على الثقة التى وضعها فيه، مشيدا بـالمساندة القوية من الرئيس بوتفليقة طوال فترة توليه لمنصبه رئيسا للوزراء.

وهنأ أويحيى خلفه نور الدين بدوى على ثقة الرئيس بوتفليقة متمنيا له النجاح فى مهامه، وقال "إن بدوى غنى عن التعريف ولديه مسار طويل، وكان لى شرف التعامل معه طيلة حوالى 20 شهرا يدا بيد".

وكان الرئيس الجزائرى بوتفليقة قد قبل مساء أمس استقالة الحكومة برئاسة أويحيى، وكلف نور الدين بدوى وزير الداخلية والجماعات المحلى التهيئة العمرانية فى الحكومة المستقيلة بتشكيل الحكومة الجديدة.

 

 


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