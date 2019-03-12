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دبلوماسى أمريكى: نريد اتفاق سلام فى أفغانستان وليس اتفاق انسحاب

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:25 ص
دبلوماسى أمريكى: نريد اتفاق سلام فى أفغانستان وليس اتفاق انسحاب الرئيس الأفغانى أشرف غنى
كابول (أ ش أ)
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قال القائم بأعمال السفير الأمريكى بالأمم المتحدة جوناثان كوهين إن الإدارة الأمريكية سعت للتوصل إلى اتفاق سلام شامل فى أفغانستان، وليس اتفاقية انسحاب.

وأضاف أن الاتفاق يجب أن يضمن ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى منبرا للإرهاب العابر للحدود، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تضغط من أجل إنهاء قتل الأفغان.

ونقلت وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية عن السفير جوناثان قوله إن الاصلاحات الانتخابية الأفغانية التى لها جدول زمنى واقعى وحازم، يتم تنفيذها بالتشاور مع أصحاب المصلحة ومن بينهم المرشحون للرئاسة.

وأوضح أن الولايات المتحدة تبذل كل ما فى وسعها لدعم الاستعدادات لإجراء انتخابات ذات مصداقية وتشجيع الحكومة الأفغانية على مواصلة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.

وخلال حضوره جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع الحالى فى أفغانستان، دعا السفير الأمريكى إلى استخلاص الدروس من الانتخابات البرلمانية والدورات السابقة.

 


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