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حوار مع إمام مسجد.. هكذا قادت الصدفة أجهزة الأمن لكشف مقتل أطفال المرج الثلاثة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 07:00 ص
حوار مع إمام مسجد.. هكذا قادت الصدفة أجهزة الأمن لكشف مقتل أطفال المرج الثلاثة المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة
كتب كريم صبحى
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الصدفة وحدها قادت رجال المباحث للكشف عن أبشع جريمة قتل دارت أحداثها بمنطقة المرج منذ عامين، والتى أجبر خلالها عامل زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، من بينهم طفل حديث الولادة بيدها، تحت التعذيب وصور عملية القتل حتى يهدد زوجته إذا ما فكرت فى فضح أمره.
 
القصة بدأت عندما توجهت سيدة إلى مسجد عمر بن العاص بمنطقة مصر القديمة، وتحدثت مع إمام المسجد عن تعرضها للتعذيب على يد زوجها وضرتها، وكانت هناك سيدة تجلس بالقرب من المتهمة، ولفت أنظارها تلك السيدة التى تتحدث مع إمام المسجد عن تعرضها للتعذيب، فاقتربت منها وتحدثت معها وحكت لها المتهمة عن تعرضها للتعذيب، فقامت السيدة بتوثيق اعترافها بالفيديو وأرسلته لأحد البرامج الفضائية فى، الذى أذاع مقطع الفيديو واستغاثة السيدة.
 
 
تم تشكيل فريق بحث للوصول إلى تلك السيدة لمعرفة تفاصيل تعرضها للضرب وبعد تكثيف التحريات تم التوصل إليها، حيث أخذتها تلك السيدة التى قابلتها فى المسجد إلى شقتها بمنطقة مصر القديمة، وتقابل رجال المباحث مع المتهمة، التى حكت عن وقوع جريمة قتل منذ عامين راح ضحيتها 3 من أولادها بعدما أجبرها زوجها بتحريض من "ضرتها" على قتلهم تحت التهديد، وألقى بجثتهم فى الرشاح بمنطقة المرج حتى تم القبض على المتهم وزوجته الثانية.

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