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حبس موظفين بتهمة التزوير وإخلاء سبيل نائب مجلس مدينة أولاد صقر بكفالة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:17 ص
حبس موظفين بتهمة التزوير وإخلاء سبيل نائب مجلس مدينة أولاد صقر بكفالة اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب
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قررت نيابة أولاد صقر برئاسة أحمد نعيم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات الشرقية، اليوم، إخلاء سبيل نائب مجلس مدينة أولاد صقر السابق، بكفالة مالية قدرها 10 ألاف جنيه، وحبس موظف بالقسم الهندسى بالوحدة المحلية بقصاصين الأزهار ومشرف مبانى بمجلس مدينة أولاد صقر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة تزوير إفادة مبانى لمواطن يستخدمها للتحايل على القانون.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام مباحث الأموال العامة بالشرقية، برئاسة المقدم محمد فخر، رئيس قسم الأموال العامة، بالتنسيق مع النقيب محمد حيدة، رئيس مباحث أولاد صقر، برئاسة العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، من ضبط " خ م ع م" 36 سنة مقيم دائرة مركز أولاد صقر، موظف بمجلس مدينة صان الحجر، ونائب رئيس مجلس مدينة أولاد صقر سابقا، و" ا إ " موظف بالوحدة المحلية بقصاصين الازهار ومقيم الأمير أولاد صقر، و" ن م أب إ" 55 مشرف مبانى بمجلس مدينة أولاد صقر، لقيامه بتزوير إفادة مبانى لمواطن يدعي" م ع م" وحصل من خلال هذة الإفادة على براءة من المحكمة فى إحدى قضايا المبانى، وتحرر عن الواقعة المحضر

وبالعرض على نيابة أولاد صقر قرر بمعرفة محمد وهدان، وكيل النيابة، طلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة 675 لسنة 2019 جنح أولاد صقر.

 

 


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