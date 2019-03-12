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حبس تشكيل عصابى لاتهامه بسرقه 54 رأس ماشية بالشرقية والإسماعيلية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:00 ص
حبس تشكيل عصابى لاتهامه بسرقه 54 رأس ماشية بالشرقية والإسماعيلية حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة أبوكبير برئاسة أحمد حسان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية والأغنام من مراكز أبوكبير وصان الحجر والقنطرة والإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من عدد من الأهالي بسرقة عدد من رءوس الماشية من منازلهم، فأمر بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهمين.
 
قاد فريق البحث الجنائى، العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع البحث بفرع الشمال، وضم كل من الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث أبوكبير،ومعاونيه بإشراف العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن العام برئاسة العميد ماجد الأشقر، مدير فرع الأمن العام بالشرقية.
 
وتوصلت التحريات إلي قيام كل من " عبد الستار أ ع" شهرته سفير 53 سنة عاطل مقيم أبوصوير الإسماعيلية، مسجل  سرقات و" محمد ش ال " 42 سنة مقيم أبو عريضة صان الحجر وسبق إتهامه في عدد من القضايا وشقيقه" محمود" 32 سنة سبق اتهامه في 5 قضايا، و" جمال ج ح" 28 سنة مقيم صان الحجر، سبق اتهامه في قضيتين سرقة، وضبط بحوزة الأول بندقية إلية و15 طلقة، وبحوزة الثاني فرد خرطوش و3 طلقات، والثالث تبين أنه مالك  العربية المستخدمة في السرقات، أعترف بإرتكاب 4 وقائع بأبوكبير وصان والقنطرة ومركز الإسماعيلية، وقيامهم ببيع المسروقات لكل من " حسن ال م ع" 57 سنة تاجر مواشي مقيم التل الكبير، و" ثروت ح م" 44 سنة مقيم كفر صقر.
 
وتم ضبط جميع المتهمين، وضبط 41 من الأبقار، و13 من الأغنام، بمعرفة المتهمين، وتم التحفظ عليهم وعلي المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4932 جنح أبوكبير.
 
 
 
 

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