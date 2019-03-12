"جهاز تنمية المشروعات "يوقع عقد بـ 100 مليون جنيه لتمويل مشاريع جديدة

كتب إسلام سعيد

قالت نيفين جامع ، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنه تم توقيع عقود مع المصرف المتحد ، لضخ قرض بقيمة 100 مليون جنيه للمصرف المتحد لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت جامع ، في تصريحات صحفية اليوم على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية في مصر، أن خطة الجهاز تستهدف تحقيق معدلات نمو بنسبة تتراوح بين 10% و15% سنويا، لتصل إلى 6 مليارات جنيه خلال العام الجاري، مقابل 5.3 مليار جنيه ضخها الجهاز العام الماضي، في تمويل مشروعات تنموية مختلفة تساهم في تشغيل أيدي عاملة وإقامة آلاف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن المتوقع أن يتزايد حجم التمويلات المستهدفة من جهاز تنمية المشروعات في الفترة المقبلة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة توسع الجهاز في تمويل الأنشطة التنموية المختلفة، مثل التوسع في تمويل المجمعات الصناعية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وكذلك إتاحة التمويل في مدينة الأثاث بدمياط وتحويل عمل السيارات إلى الغاز بحسب نيفين جامع.

وضخ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تمويلات بلغت 45.8 مليار جنيه خلال 27 عاما، وذلك منذ نشأته في يناير 1992 وحتى نهاية يناير الماضي من العام الجاري، بحسب نتائج أعمال الجهاز المعلنة في وقت سابق.