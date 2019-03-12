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جمعية رجال الأعمال: عائد شركات قطاع الأعمال لا يتناسب مع حجم استثماراتها

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:54 م
جمعية رجال الأعمال: عائد شركات قطاع الأعمال لا يتناسب مع حجم استثماراتها على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى
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قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه رغم تحسن النتائج المالية لشركات قطاع الأعمال، إلا أن العائد منها لا يتناسب مع حجم الاستثمارات ككل، ولذا فأن تلك الشركات فى حاجة لحرفية وزير قطاع الأعمال الحالى هشام توفيق، واقتناع القيادة السياسية، وهى مقتنعة، بأهمية تطوير تلك التركة بمشاركة القطاع الخاص، مضيفا أن مشاركة القطاع الخاص فى الخصخصة يساهم فى نجاح تلك الشركات، ولكن الإعلام تعامل مع "الخصخصة" على أنها كلمة سيئة السمعة.

 

وأضاف عيسى، خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم الثلاثاء، أن جمعية رجال الأعمال مستعدة للتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بالقطاع، لأن تطوير هذا القطاع يساهم كثيرا فى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، واستعرض فى بداية كلمته السيرة الذاتية للوزير.

 

ويشارك بالاجتماع، الذى يعقد بمقر جمعية رجال الأعمال بالجيزة، عددا من رجال الأعمال من بينهم فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، نادر رياض عضو مجلس الإدارة، هاشم السيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، عادل لمعى عضو مجلس إدارة الجمعية، أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة.


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