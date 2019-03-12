جماعة جمهورية منشقة فى بريطانيا تعلن مسؤوليتها عن إرسال طرود ملغومة

رويترز

أعلنت جماعة جمهورية منشقة تسمى نفسها الجيش الجمهورى الأيرلندى مسؤوليتها اليوم الثلاثاء عن إرسال طرود ملغومة إلى مبان فى لندن وجامعة جلاسجو الأسبوع الماضى.

وقالت الشرطة البريطانية " تم إعلان باسم ’الجيش الجمهورى الأيرلندى". وأضافت أن الجماعة استخدمت مصطلحا معروفا.

وفجرت الشرطة طردا أُرسل إلى جامعة جلاسجو فى 6 مارس الجارى وقالت إن له صلة بثلاثة طرود أُرسلت فى اليوم السابق إلى مطارين ومحطة قطارات رئيسية فى لندن.

وأُرسلت طرود بريدية بيضاء اللون تحوى قنابل صغيرة إلى مطارى هيثرو وسيتى فى لندن ومحطة ووترلو، أكثر محطات القطارات ازدحاما فى العاصمة، فى 5 مارس. واشتعلت النيران لدى فتح أحدها لكنه لم تؤدى إلى إصابات واستمرت الخدمات فى المطارين والمحطة.

وتضم هذه الجماعة التى تسمي نفسها الجيش الجمهورى الأيرلندى مسلحين معارضين لاتفاق السلام فى أيرلندا الشمالية الذى أُبرم فى عام 1998.

وهذه الجماعة أصغر كثيرا ومختلفة عن الجيش الجمهورى الأيرلندى فى أيرلندا الشمالية الذى كان مسؤولا عن نحو نصف عدد القتلى الذين سقطوا جراء عنف استمر لثلاثين عاما والذين بلغ عددهم 3600 شخص. وجرى حل الجيش الجمهوري الأيرلندي بعد التوصل إلى اتفاق السلام.