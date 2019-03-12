تنفيذ 1283 حكما متنوعا وضبط 102 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1283 حكما متنوعا منها 888 حكما جزئيا و50 حكم مستأنف و299 حكم غرامات و44 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8650 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.