تنفيذ 1283 حكما متنوعا وضبط 102 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1283 حكما متنوعا منها 888 حكما جزئيا و50 حكم مستأنف و299 حكم غرامات و44 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8650 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.
كما تمكنت الحملة من ضبط 102 متهما هاربا محكوما عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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