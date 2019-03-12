تقرير بحثى: تفوق أمريكى هائل على روسيا فى مبيعات الأسلحة عالميا

كتبت ريم عبد الحميد

كشف تقرير بحثى أن الولايات المتحدة قد زادت بشكل كبير من هيمنتها على مبيعات الأسلحة العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، ووسعت بشكل أكبر تفوقها على روسيا، أقرب منافسيها.

ونشر معهد استكهولم الدولى لأبحاث السلام أمس، الاثنين، تقريرا جديدا عن مبيعات الأسلحة، كشف أن صادرات الأسلحة الأمريكية مثلت حوالى 36% من إجمالى المبيعات فى العالم بين عامى 2014 و2018.

وبحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك"، فإن هذه الأسلحة التى تم بيعها على مستوى العالم من قبل الولايات المتحدة كانت أعلى مما باعته روسيا بحوالى 75%. بينما كانت كمية الأسلحة التى باعتها الولايات المتحدة فى السنوات الأربع السابقة بين عامى 2009 و2013، أعلى بحوالى 12% فقط.

وقال أودى فلورانت، مدير برنامج الأسلحة والإنفاق العسكرى بمعهد استكهولم، إن الولايات المتحدة قد عززت بشكل أكبر موقعها كأكبر مورد للأسلحة فى العالم.

فقد صدرت أسلحة لـ 98 دولة على الأقل فى السنوات الخمسة الماضية، وشمل هذا أسلحة متقدمة مثل الطائرات القتالية وصواريخ باليستية وكروز قصيرة المدى، وأعداد كبيرة من القنابل الموجهة.

وحلت فرنسا فى المركز الثالث بعد الولايات المتحدة وروسيا، وصدرت 9.8% من إجمالى الصادرات العالمية، بينما جاءت ألمانيا فى المركز الرابع بـ 6.4%، والصين فى المركز الخامس بنسبة 5.2%، وهذه الدول الخمس معا تمثل 75% من إجمالى صادرات الأسلحة عالميان وكان أكثر من نصف الأسلحة الأمريكية، حوالى 52%، موجها للشرق الأوسط.