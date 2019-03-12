تفاصيل زيارة وفد السفارة الأمريكية لمحطة معالجة مياه روض الفرج.. صور

كتبت: إنجى مجدى

زار القائم بأعمال السفارة الأمريكية، توماس جولدبرجر، وممثلون آخرون للسفارة من بينهم مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيرى كارلين والمحلق الزراعى الإقليمى الأول ماريانو بيلارد، محطة معالجة مياه الصرف الرئيسية فى روض الفرج.

وخلال زيارته، الثلاثاء، ناقش القائم بأعمال السفارة أنشطة الوكالة الأمريكية الحالية والأنشطة المخطط لها فى قطاع المياه مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والسيد مصطفى أحمد الشامى، رئيس شركة مياه شرب القاهرة والتقى بالمهندسين والعاملين فى المحطة. وقال جولدبرجر: "هذه المنشأة، وكثيرين من المنشآت، تمثّل التزام الولايات المتحدة تجاه الشعب المصرى الذى نشاطره روابط الصداقة والتعاون القوية فى العديد من المجالات، نخطط لمواصلة أنشطتنا فى قطاع المياه فى مصر بالشراكة مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى "

وكانت الحكومة الأمريكية قد وفرت دعمًا قيمته 85 مليون دولار فى عام 1986 من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) لتوسعة لمحطة معالجة المياه الرئيسية فى روض الفرج، ولا تزال المحطة تخدم الملايين من سكان القاهرة الكبرى.

كما استثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978 أكثر من 3.8 مليار دولار للمساعدة فى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لأكثر من 25 مليون مصرى فى جميع أنحاء البلاد، بما فى ذلك منطقة الدلتا ووادى النيل وشبه جزيرة سيناء، مما أدى إلى تحسين الظروف الصحية والبيئية بشكل مباشر.

وساعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى عام 2004 الحكومة المصرية فى إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وهى كيان وطنى شامل لتوحيد وإدارة شركات مرافق المياه المحلية، وكذلك جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي. كما أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا برنامجًا لتعزيز القدرات المؤسسية والإطار السياسى والقانونى والتنظيمى لتوزيع المياه والوصول إليها.

وتتطلع السفارة إلى الاحتفال بيوم المياه العالمى فى 22 مارس الجارى وفى ذلك اليوم سنسلط الضوء على إسهاماتنا فى المساعدة على إتاحة المياه النظيفة للمصريين. وشريكنا الرئيسى فى هذا الجهد هى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ونحن نثّمن غاليًا خبراتها وكفاءتها كما نقدر إدارة مصر الحكيمة لمواردها المائية الثمينة.