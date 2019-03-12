تعليم كفر الشيخ: 3230 مرشحا للوظائف المؤقتة أدوا الاختبارات الإلكترونية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيح ، لليوم السابع على التوالي، الاختبارات الإلكترونية، بـ3 قاعات خصصتهم وكيل الوزارة بمركز التطوير التكنولوجى، لأداء الاختبارات، وسط تواجد أمنى مكثف.

وقد أدى الاختبارات الإلكترونية 750 مرشحاً من المرشحين لشغل الوظائف القيادية بمدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ، وسبق أن أدى 2480 مرشحاً الإختبارات الإلكترونية خلال الأيام الست الماضية، ليكون عدد من أدى الإختبارات حتى الآن 3230 مرشحاً.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيح، أنها تابعت دخول المرشحين للقاعة، وفق النظام الذي وجه به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد التأكد من شخصياتهم من خلال بطاقة الرقم القومي، مؤكدة أن الإختبارات مستمرة في الفترة المسائي، وسينتهي أداء المرشحين للإختبارات الالكترونية اليوم الثلاثاء

وأضافت وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم ، تتلقى التظلمات من المرشحين من كافة المراكز والمدن والقرى، وعقب الإنتهاء من البت في الشكاوى سيتم إعلان المرشحين بنتائج تظلمهم .