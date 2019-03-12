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تعرف على نسبة الـ10% من تأشيرات حج القرعة للأكبر سنا وكيفية تحديدهم

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:30 ص
تعرف على نسبة الـ10% من تأشيرات حج القرعة للأكبر سنا وكيفية تحديدهم الحجاج - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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أكدت وزارة الداخلية أنه تم تخصص نسبة من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنًا، وحددت الآليات التى يتم من خلالها تحديد كبار السن وفقًا لكل محافظة على حدة.

 

ويرصد "اليوم السابع" فى 5 نقاط كيفية اختيار نسبة الـ10% والقواعد المنظمة لذلك الاختيار.

1- يتم تخصيص نسبة الـ10% من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً.

2- تقوم المنظومة الإلكترونية للحج بتجميع بيانات المتقدمين.

3- تقوم المنظومة بترتيب المتقدمين تنازلياً حسب السن لكل محافظة على حدة.

4- يتم استبعاد كبار السن من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج.

5- إدراج باقى أسماء المتقدمين ضمن القرعة العامة.

 

وتلقت أقسام الشرطة طلبات التقديم لحج القرعة لهذا العام حتى يوم 11 مارس الحالى، تمهيداً لإجراء القرعة العلانية بمديريات الأمن.


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