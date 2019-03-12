تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع و شركة إنجليزية فى مجال أجهزة الطاقة

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية دعم كافة الجهود الحكومية لتحديث البنية المعلوماتية والاتصالات، فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحديث كافة الخدمات الحكومية، مشيرا بأنها خطوة إستراتيجية للدولة لبناء مصر الحديثة 2030، جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون مع وفد إنجليزى من شركة "باورترافلرPowertraveller " العالمية وشركة لوس أنجلوس للتجارة ممثل الشركة فى مصر، فى مجال أجهزة الطاقة المتنقلة للبيئات العسكرية والوعرة.

وأشار "التراس" إلى استعداد الهيئة العربية للتصنيع للتعاون والاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال أجهزة الطاقة المتنقلة وتعميق التصنيع المحلى فى هذا المجال الصناعى وتبادل الخبرات فى خدمات التحول الرقمى، فى إطار دور مصر المحورى بالمنطقة العربية والإفريقية .

وشدد "التراس" على أهمية المشاركة فى تعزيز البنية الأساسية للخدمات المعلوماتية حتى تصبح مصر مركزا مؤثرا للبيانات الرقمية، مشيرا إلى ضرورة التوسع فى استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات.

من جانبه أعرب "جيرارد رويسنج" رئيس مجلس إدارة شركة باورترافلر، عن ترحيبه للتعاون وتبادل الخبرات، مشيدا بدور الهيئة العربية للتصنيع وخطتها الطموحة لتعميق التصنيع المحلى فى مجال أجهزة الطاقة المتنقلة للبيئات العسكرية والوعرة.

كما أشاد "رويسنج" بمشروعات الحكومة المصرية فى مجال المدن الذكية والشمول المالى وقوانين خصوصية المعلومات والحماية الأمنية والتى تحفز كبرى الشركات العالمية للتعاون وتبادل الخبرات مع مصر، حتى تصبح مركزا إقليميا للمنطقة العربية والإفريقية فى مجال البنية المعلوماتية والخدمات الرقمية .