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"تضامن الشرقية": صرف معاشات لـ12 ألف أسرة بـ447 مليون جنيه العام الماضى

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:42 م
"تضامن الشرقية": صرف معاشات لـ12 ألف أسرة بـ447 مليون جنيه العام الماضى وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد محمد كمال وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أن المديرية قامت خلال عام 2018 م بصرف معاشات ضمانية لـ 111 ألف و988 مستفيد، بقيمة 447 مليون و64 ألف جنيه، كما تم صرف معاشات طبقا لقانون الطفل لعدد 5 آلاف 849 مستفيد بقيمة 5 مليون و 55 ألف جنيه، وأشار إلى صرف معاشات تكافل وكرامة لعدد 65 ألف و 986 مستفيد ، كما تم تقديم الرعاية المساعدات لعدد 66 حاله طفل مشرد من الأطفال بلا مأوى .

لافتاً إلى أن وزارة التضامن الإجتماعى تولى إهتماماً كبيراً بدعم المرأة من خلال تمويل المشروعات التنموية، حيث تم تمويل 45 أمرأة بمبلغ 80 ألف و 750 جنيهاً لتحسين الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية لهن، وتشجع الوزارة المرأة الريفية من خلال دعمهن بمشروعات لتطوير دور المرأة فى إنتاج الغذاء، حيث تم دعم 628 إمرأة ريفية بمبلغ 2 مليون و445 ألف جنيه، وتم تدريب 473 إمرأة ريفية على مهارات الحياة الأساسية بمبلغ مليون و 613 ألف جنيه 

وجاءت مبادرة مستقبلنا فى إيدينا كإحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتمـاعـى للإستثمار فى قدرات الشباب وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة فى العمل العام بصفة عامة، والعمل المحلى بصفة خاصة حيث وصل عدد المستفيدين من المبادرة 361 ألف و 955 مستفيد، وتـم تدريب 2850 شاب وفتاه بالشراكـة مــع وزارة الشباب والرياضة، وزارة التنمية المحلية وذلك إيماناً بأهمية الشباب ودوره فى بناء الدولة ومؤسساتها.

 

 


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