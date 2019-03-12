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تداول 500 طن بضائع و277 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:43 ص
تداول 500 طن بضائع و277 شاحنة بموانئ البحر الأحمر تداول البضائع - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة 21 سفينة، وتم تداول 500 طن بضائع عامة، و277 شاحنة بضائع و378 سيارة. 
 
وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع عامة و154 شاحنة و367 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات و123 شاحنة بضائع و11سيارة، ويستعد ميناء سفاجا، لاستقبال العبارة محبة ومغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن هى: (الحرية، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس)، كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين آيلة وسينا، بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Egyptian Dinity فيما يستقبل ميناء الغردقة سفينة التدريب عايدة.
 
 
 

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