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تحرير 994مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 08:37 م
تحرير 994مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية مخالفات مرورية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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 شنت  مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد على حسين مدير الأمن ، لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى ، مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 994 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 486مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و23 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و34مخالفة انتظار خاطئ وحجز7 سيارات و64 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو18  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير  9 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و 10 مخالفات  بيئة و 109 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 12 مخالفة خط السير و15 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و10 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 13 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 20 دراجة نارية وتوك توك ،  بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 20مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و14 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  4سيارات متروكة و23 مخالفة إزالة فاميه وتحرير19 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و26 مخالفة مواقف عشوائية و11 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير30 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

 


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