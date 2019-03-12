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تجديد حبس المتهم بالتعدى جنسيا على طفل الشرقية وقتله داخل حديقة موالح

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:24 ص
تجديد حبس المتهم بالتعدى جنسيا على طفل الشرقية وقتله داخل حديقة موالح الطفل المجنى عليه
الشرقية- فتحية الديب
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة منيا القمح، تجديد حبس المتهم باستدراج طفل عمره 5 سنوات، والتعدى عليه جنسيا وقتله، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى باشرتها نيابة منيا القمح، برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
تلقى اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، من أسرة الطفل " محمد م م ت" 5 سنوات مقيم المحمدية دائرة المركز، بوفاته إثر سقوطه من على شجرة أثناء لهوه بالقرب من المنزل، ولم تتهم الأسرة أحد بوفاته، وتم دفن جثة الطفل.
 
وبعد أيام من الحادث، توصلت تحريات الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، ومعاونيه، إلي وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين قيام "هاني م ش" 16 سنة حداد، باستدراج الطفل إلى حديقة بالقرية، والتعدى عليه جنسيا، وقام بقتله وتركه وفر هاربا.
 
تمكن ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، بإشراف العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1728 إداري مركز منيا القمح لسنة 2019، وتم إحالته لنيابة منيا القمح للتحقيق معه.
 
 
 
 

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