تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 8 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا العام والسوق الأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحا عدد 8.050 نقطة ليصل إلى مستوى 5298.22 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% رابحا عدد 13.640 نقطة ليصل إلى مستوى 5596.31 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% خاسرا عدد 3.660 نقطة ليصل إلى مستوى 4741.43 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 59.7 مليون سهم بقيمة 8.5 مليون دينار كويتى عبر 1999 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.71%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%.

وجاء سهم "تمدين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.80%، تليه أجيال بنسبة 5.97%، ثم أركان بنسبة 5.41%، فيما تصدر سهم "ياكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.89% ثم يوباك بنسبة 8.07%، ثم أسمنت بنسبة 4.59%.