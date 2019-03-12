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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 8 قطاعات

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:51 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 8 قطاعات بورصة الكويت - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا العام والسوق الأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحا عدد 8.050 نقطة ليصل إلى مستوى 5298.22 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% رابحا عدد 13.640 نقطة ليصل إلى مستوى 5596.31 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% خاسرا عدد 3.660 نقطة ليصل إلى مستوى 4741.43 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 59.7 مليون سهم بقيمة 8.5 مليون دينار كويتى عبر 1999 صفقة.
 
وارتفعت 8 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.71%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%.
 
وجاء سهم "تمدين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.80%، تليه أجيال بنسبة 5.97%، ثم أركان بنسبة 5.41%، فيما تصدر سهم "ياكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.89% ثم يوباك بنسبة 8.07%، ثم أسمنت بنسبة 4.59%.
 

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