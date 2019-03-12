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تأجيل محاكمة 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط العالى" لـ 27 مارس

الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:36 م
تأجيل محاكمة 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط العالى" لـ 27 مارس المستشار شبيب الضمرانى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطره، برئاسة المستشار  شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هروب، في جلسة محاكمتهم في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، لجلسة 27 مارس لاستكمال المرافعة.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 

 

 

 


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