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تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث لاختلاسه 13 مليون لـ9 يونيو

الثلاثاء، 12 مارس 2019 08:04 م
تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث لاختلاسه 13 مليون لـ9 يونيو محكمة التجمع
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة  13 مليون و543 ألف جنيه لجلسة 9 يونيو لتقرير لحنة الخبراء.

 

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

 

وأسندت النيابة للمتهم، "ممدوح م ع ر"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لعدة فنادق، تهمة الحصول  لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م" و"ماجدولين م خ"، وسهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 ل 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ  من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.


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