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"بيطرى الشرقـية" يضبط 12 ألف و780 دجاجة فاسدة قبل طرحها بالأسواق

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:25 م
"بيطرى الشرقـية" يضبط 12 ألف و780 دجاجة فاسدة قبل طرحها بالأسواق المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى
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ضبطت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، بإشراف الدكتور أشرف توفيق مدير المديرية، 14 طن و58 كيلو جرام دواجن مجمدة غير صالحة للإستهلاك الأدمى بأحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان.

كانت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، برئاسة الدكتور أشرف حجازى، بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بالشرقية شنت حملة تفتيشية بمدينة العاشر من رمضان، من خلالها تم ضبط 14 طن و58 كجم ، و1278 كرتونه تقدر بحوالى 12 ألف و780 دجاجة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقرار من النيابة بأحد ثلاجات حفظ وبيع الدواجن، وتم تحرير المحاضر وإجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة إدارة مباحث التموين .

 

 


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