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بومبيو وكوشنر وجرينبلات بحثا السلام بالشرق الأوسط مع عاهل الأردن

الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:23 ص
بومبيو وكوشنر وجرينبلات بحثا السلام بالشرق الأوسط مع عاهل الأردن عاهل الأردن الملك عبد الله
رويترز
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قال مصدر أمريكى مطلع إن وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات بحثا فرص السلام بالشرق الأوسط مع عاهل الأردن الملك عبد الله في واشنطن أمس الاثنين.

وأضاف المصدر أن الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة جرى في مقر إقامة السفير الأردني في واشنطن.

وعاد كوشنر وجرينبلات مؤخرا من جولة في دول الخليج العربية سعيا خلالها لحشد دعم الزعماء العرب بشأن الجزء الاقتصادي في مقترح خطة سلام بالشرق الأوسط، من المتوقع أن يكشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهور المقبلة.

لكن تلك الجولة لم تشمل الأردن.

وتأخر إعلان خطة ترامب للسلام عدة مرات ولا سيما منذ ثار غضب الفلسطينيين عندما اعترف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017.

ويعتقد مسؤولون في البيت الأبيض أن الخطة لن تنشر إلا بعد فترة من إجراء إسرائيل الانتخابات العامة يوم 9 أبريل والتي ستحدد مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واجتمع العاهل الأردني مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الاثنين. وقال مكتب بنس إنهما بحثا المعركة ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية وقرار ترامب إبقاء قوة صغيرة في سوريا.

والتقى الملك عبد الله أيضا بالقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان لبحث التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة.

وذكرت السفارة الأردنية في بيان أن الاجتماع تناول أحدث التطورات في الشرق الأوسط والجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية، وجهود محاربة الإرهاب في إطار نهج شامل، والتعاون الأردني-الأمريكي في هذا الصدد.

 


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