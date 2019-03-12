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بومبيو: آمل ألا تكون الهند شريان الحياة الاقتصادى لفنزويلا

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:16 م
بومبيو: آمل ألا تكون الهند شريان الحياة الاقتصادى لفنزويلا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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أعرب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو عن أمله فى ألا تكون الهند بمثابة "شريان الحياة الاقتصادى" لما وصفه بالنظام "السلطوى" للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، عن طريق شراء النفط من كاراكاس.
وذكرت صحيفة /ذا تلجراف إنديا/ الهندية، على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات بومبيو أتت فى الوقت الذى تكثف فيه واشنطن من الإجراءات المُتخذة على نظام مادورو، والذى "يقاتل من أجل السلطة" فى مواجهة الضغوط المحلية والدولية الشديدة، على حد وصف الصحيفة الهندية.
وأخبر بومبيو صحفيين أن الأمر قد تم مناقشته خلال لقائه نظيره الهندى فيجاى جوخالى، أمس الاثنين، أثناء زيارة الأخير الولايات المتحدة، دون أن يوضح وزير الخارجية الأمريكى المزيد من التفاصيل. 

وتعد فنزويلا ثالث أكبر مورد للنفط للهند، التى تعتبر بدورها ثالث أكبر مستهلك للنفط فى العالم.


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الهند

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