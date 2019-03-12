بسام راضى: النرويج تثمن دور الرئيس السيسى فى حل القضية الفلسطينية

كتب محمد شرقاوى

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى "إين إريكسن سوريد" وزيرة خارجية مملكة النرويج، لمناقشة دور مصر فى حل القضية الفلسطينية .

وأكد السفير بسام راضى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" المذاع على قناة ، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية خلود زهران، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ "إين إريكسن سوريد" وزيرة خارجية مملكة النرويج، لمناقشة دور مصر فى حل القضية الفلسطينية، بعدما زارت دولة إسرائيل وثمنت دور مصر فى حل القضية الفلسطينية، كما تطرق اللقاء الى مناقشة مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب بالمنطقة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، التقى اليوم الثلاثاء ، نائب رئيس جمهورية السودان بعد تعيينه، فى أول زيارة له لمصر ، وذلك يأتى فى التشاور المتبادل بين البلدين، وقدم أعضاء الوفد التعازى لرئيس السيسى فى حادث قطار محطة مصر، كما تم متابعة بعض الموضوعات عن مكافحة الإرهاب التى تم الاتفاق عليها فى أكتوبر الماضى بين الرئيسين، السيسى والبشير ، فى إطار العلاقات الثنائية ما بين مصر والسودان.