الرئيسية أخبار عاجلة بسام راضى: الرئيس السيسى يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:11 ص السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية كتب- محمد الجالى وسمير حسنى إضافة تعليق تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد بالقاهرة. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. صفحة الرئيس السيسى تبرز دعوة اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين السيسي السفراء الاجانب رئاسة الجمهورية الرئاسة بسام راضى اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت 5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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