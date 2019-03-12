بسام راضى: الرئيس السيسى يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد بالقاهرة.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة .