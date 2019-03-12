بالأسماء.. السيسي يتسلم أوراق 15 سفيرا جديدا أبرزهم إسبانيا والعراق وإثيوبيا

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، أوراق اعتماد 15 سفيراً جديداً.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن السفراء الجدد هم:
- الأمين دودو عبد الله – سفير جمهورية تشاد.
- رامون خيل كاساريس ساتروستيجي – سفير مملكة إسبانيا.
- سولبيشيو كونفيادو – سفير جمهورية الفلبين.
- جلين أندرو مايلز – سفير أستراليا.
- تانيا آجيار فرنانديس - سفيرة جمهورية كوبا.
- تشان ثانه كونغ - سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية.
- كون بون راتاناك - سفير مملكة كمبوديا.
- جريج ديفيد لويس - سفير نيوزيلندا.
- كارين ليفون كريكوريان - سفير جمهورية أرمينيا.
- جان فوليك - سفير الجمهورية التشيكية.
- ويلمر أومار فيرنانديس - سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية.
- بابلو أرياران أومادا - سفير جمهورية شيلي.
- آنا ميلينا دى جابيريا - سفيرة جمهورية كولومبيا.
- دينا مفتي سيد - سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية.
- أحمد نايف رشيد الدليمي - سفير جمهورية العراق.
ورحب الرئيس بالسفراء الجُدد، وتمنى لهم التوفيق فى مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.
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