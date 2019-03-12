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بالأسماء.. السيسي يتسلم أوراق 15 سفيرا جديدا أبرزهم إسبانيا والعراق وإثيوبيا

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:17 م
بالأسماء.. السيسي يتسلم أوراق 15 سفيرا جديدا أبرزهم إسبانيا والعراق وإثيوبيا السيسى والسفراء الجدد
كتب محمد الجالى
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تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، أوراق اعتماد 15 سفيراً جديداً.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن السفراء الجدد هم: 

-       الأمين دودو عبد الله – سفير جمهورية تشاد.

-       رامون خيل كاساريس ساتروستيجي – سفير مملكة إسبانيا.

-        سولبيشيو كونفيادو – سفير جمهورية الفلبين.

-     جلين أندرو مايلز – سفير أستراليا.

-     تانيا آجيار فرنانديس - سفيرة جمهورية كوبا.

-       تشان ثانه كونغ - سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية.

-        كون بون راتاناك - سفير مملكة كمبوديا.

-       جريج ديفيد لويس - سفير نيوزيلندا.

-         كارين ليفون كريكوريان - سفير جمهورية أرمينيا.

-         جان فوليك - سفير الجمهورية التشيكية.

-         ويلمر أومار فيرنانديس - سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية.

-         بابلو أرياران أومادا - سفير جمهورية شيلي.

-         آنا ميلينا دى جابيريا - سفيرة جمهورية كولومبيا.

-        دينا مفتي سيد - سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية.

-        أحمد نايف رشيد الدليمي - سفير جمهورية العراق.

 

 ورحب الرئيس بالسفراء الجُدد، وتمنى لهم التوفيق فى مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

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