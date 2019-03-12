video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق الفوج الرابع من شباب جامعتى بنها ومدينة السادات لزيارة القاعدة البحرية بالإسكندرية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:24 ص
انطلاق الفوج الرابع من شباب جامعتى بنها ومدينة السادات لزيارة القاعدة البحرية بالإسكندرية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
انطلق الفوج الرابع من طلاب جامعتي بنها ومدينة السادات؛ لزيارة القاعدة البحرية بمحافظة الإسكندرية بإجمالى 70 طالبًا، وذلك فى إطار مبادرة (كل يوم جديد) التى تنظمها الوزارة لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
 
وأكد الدكتور عبد الغفار أهمية هذه المبادرة، والتي تسعى الوزارة من خلالها بتعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ وتوعيتهم بخطط التنمية، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة فى المشاركة المجتمعية وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.
 
ومن جانبه أكد أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير حرص الوزارة على متابعة ما يرد إليها من ردود أفعال طلاب الجامعات المشاركين في الزيارة، مشيرًا إلى أن زيارة طلاب الجامعات المصرية للقاعدة البحرية يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والقوات البحرية، لزيارات لطلاب الجامعات المصرية إلى القاعدة البحرية بالإسكندرية خلال شهور فبراير، ومارس، وأبريل لعام 2019، وذلك استمرارًا لمبادرة (كل يوم جديد).
 
وتفقد الطلاب القاعدة البحرية، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول دور القاعدة البحرية في حماية الوطن، وأشاد الطلاب بما شاهدوه من إمكانيات بشرية وعلمية وبحثية تستدعي فخر كل مصري، معربين عن تطلعهم إلى زيارتها مرة أخرى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التعليم العالى" تستعد لتنسيق 2019 بطباعة الدليل لطلاب الثانوية العامة

وزير التعليم العالى: قانون تنظيم الجامعات يحقق مبدأ تكافؤ الفرص

التعليم العالى

خالد عبد الغفار

بنها




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة