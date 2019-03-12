انطلاق الفوج الرابع من شباب جامعتى بنها ومدينة السادات لزيارة القاعدة البحرية بالإسكندرية

كتب وائل ربيعى

انطلق الفوج الرابع من طلاب جامعتي بنها ومدينة السادات؛ لزيارة القاعدة البحرية بمحافظة الإسكندرية بإجمالى 70 طالبًا، وذلك فى إطار مبادرة (كل يوم جديد) التى تنظمها الوزارة لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد الدكتور عبد الغفار أهمية هذه المبادرة، والتي تسعى الوزارة من خلالها بتعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ وتوعيتهم بخطط التنمية، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة فى المشاركة المجتمعية وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.

ومن جانبه أكد أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير حرص الوزارة على متابعة ما يرد إليها من ردود أفعال طلاب الجامعات المشاركين في الزيارة، مشيرًا إلى أن زيارة طلاب الجامعات المصرية للقاعدة البحرية يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والقوات البحرية، لزيارات لطلاب الجامعات المصرية إلى القاعدة البحرية بالإسكندرية خلال شهور فبراير، ومارس، وأبريل لعام 2019، وذلك استمرارًا لمبادرة (كل يوم جديد).

وتفقد الطلاب القاعدة البحرية، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول دور القاعدة البحرية في حماية الوطن، وأشاد الطلاب بما شاهدوه من إمكانيات بشرية وعلمية وبحثية تستدعي فخر كل مصري، معربين عن تطلعهم إلى زيارتها مرة أخرى.