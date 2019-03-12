video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 12:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الجمعة المقبل

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:55 م
انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الجمعة المقبل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

تجرى محافظة الأقصر استعداداتها لافتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذى ينطلق بدعم من وزارات الثقافة والشباب والرياضة والسياحة والخاريجية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، ونقابة المهن السينمائية، وذلك بتنظيم عروض مميزة فى عدد من مواقع الأقصر الثقافية فى الفترة من 15 وحتى 21 مارس الجاري.

وأعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية مشاركة حوالى 150 سينمائيا من 47 دولة بالدورة الثامنة، وأنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الوفود، المقرر وصولهم 14 مارس الجارى؛ للمشاركة فى فعاليات وعروض المهرجان الذى يقدم أكثر من 100 فيلم، ويتم أيضاً إقامة 11 ورشة فنية لتنمية مهارات المواهب الفنية فى مجالات السيناريو والإخراج وغيرها، وإصدار 4 كتب، وتكريم 7 مبدعين سينمائيين من تشاد وبوركينا فاسو والسودان وتونس ومصر، حيث أن 29 سينمائيا من كل الدول الإفريقية يُحكمون لجان المهرجان المختلفة، والمهرجان يستضيف 105 ضيوف من 36 دولة إفريقية من بينها مصر، و13 دولة خارج إفريقيا، فى إطار مسابقة الحريات وحقوق الإنسان باسم "الشهيد الحسينى أبوضيف"، وهى المسابقة الدولية الوحيدة.

وتشهد فعاليات المهرجان فى الدورة هذا العام ولأول مرة فى مهرجان سينمائى مصري، تنظيم بعض فعالياته فى محافظتين معاً بالتوازى وفى توقيت واحد، حيث سيتم عرض عدد من الأفلام وسيتم تكريم عدد من النجوم فى محافظة قنا بجامعة جنوب الوادي، بالتوازى مع برنامج المهرجان فى مدينة الأقصر، كما نجحت إدارة المهرجان لأول مرة فى تدشين أول نادى للسينما الإفريقية بالأقصر داخل قصر ثقافة العوامية فى يناير الماضى بحضور كل من الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ونائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر، والفنان محمود حميدة.

محافظة الأقصر تفصلها 5 أيام لإنطلاق الدورة الثامنة لمهرجان السينما الإفريقية (1)
 

 

محافظة الأقصر تفصلها 5 أيام لإنطلاق الدورة الثامنة لمهرجان السينما الإفريقية (2)
 

 

محافظة الأقصر تفصلها 5 أيام لإنطلاق الدورة الثامنة لمهرجان السينما الإفريقية (3)
 

 

محافظة الأقصر تفصلها 5 أيام لإنطلاق الدورة الثامنة لمهرجان السينما الإفريقية (4)
 

 

محافظة الأقصر تفصلها 5 أيام لإنطلاق الدورة الثامنة لمهرجان السينما الإفريقية (5)
 

 

محافظة الأقصر تفصلها 5 أيام لإنطلاق الدورة الثامنة لمهرجان السينما الإفريقية (6)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مهرجان الأقصر الأفريقى يعلن تفاصيل دورته الـ8 وفيلم "ليل خارجى" يمثل مصر

الاقصر

اخبار الاقصر

مهرجان الاقصر للسينما الافريقية

اخبار مصر

وزارة الثقافة

وزارة السياحة

اخبار المحافظات

نجوم الفن بالاقصر

افلام افريقية بمصر




لا تفوتك
إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

دولة الوفاء.. إيد بتسلم إيد.. شعار مصر فى عهد السيسى.. سياسة الاحترام رسمها الرئيس بمؤتمر الشباب.. محلب وشريف إسماعيل ومدبولى "صورة واحدة"..وأشرف صبحى وهالة زايد شكروا سابقيهم..وكامل الوزير وعرفات "حاجة تفرح"

دولة الوفاء.. إيد بتسلم إيد.. شعار مصر فى عهد السيسى.. سياسة الاحترام رسمها الرئيس بمؤتمر الشباب.. محلب وشريف إسماعيل ومدبولى "صورة واحدة"..وأشرف صبحى وهالة زايد شكروا سابقيهم..وكامل الوزير وعرفات "حاجة تفرح"

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

محمد صلاح وهازارد ومبابى ونيمار.. كبار ينتظرهم زيدان فى ريال مدريد

محمد صلاح وهازارد ومبابى ونيمار.. كبار ينتظرهم زيدان فى ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة