انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الجمعة المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

تجرى محافظة الأقصر استعداداتها لافتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذى ينطلق بدعم من وزارات الثقافة والشباب والرياضة والسياحة والخاريجية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، ونقابة المهن السينمائية، وذلك بتنظيم عروض مميزة فى عدد من مواقع الأقصر الثقافية فى الفترة من 15 وحتى 21 مارس الجاري.

وأعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية مشاركة حوالى 150 سينمائيا من 47 دولة بالدورة الثامنة، وأنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الوفود، المقرر وصولهم 14 مارس الجارى؛ للمشاركة فى فعاليات وعروض المهرجان الذى يقدم أكثر من 100 فيلم، ويتم أيضاً إقامة 11 ورشة فنية لتنمية مهارات المواهب الفنية فى مجالات السيناريو والإخراج وغيرها، وإصدار 4 كتب، وتكريم 7 مبدعين سينمائيين من تشاد وبوركينا فاسو والسودان وتونس ومصر، حيث أن 29 سينمائيا من كل الدول الإفريقية يُحكمون لجان المهرجان المختلفة، والمهرجان يستضيف 105 ضيوف من 36 دولة إفريقية من بينها مصر، و13 دولة خارج إفريقيا، فى إطار مسابقة الحريات وحقوق الإنسان باسم "الشهيد الحسينى أبوضيف"، وهى المسابقة الدولية الوحيدة.

وتشهد فعاليات المهرجان فى الدورة هذا العام ولأول مرة فى مهرجان سينمائى مصري، تنظيم بعض فعالياته فى محافظتين معاً بالتوازى وفى توقيت واحد، حيث سيتم عرض عدد من الأفلام وسيتم تكريم عدد من النجوم فى محافظة قنا بجامعة جنوب الوادي، بالتوازى مع برنامج المهرجان فى مدينة الأقصر، كما نجحت إدارة المهرجان لأول مرة فى تدشين أول نادى للسينما الإفريقية بالأقصر داخل قصر ثقافة العوامية فى يناير الماضى بحضور كل من الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ونائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر، والفنان محمود حميدة.























