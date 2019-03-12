اليوم.. إنطلاق دورة المهرجان الدولى الثامن عشر لسباقات الهجن بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

تبدأ صباح اليوم الثلاثاء فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى الثامن عشر لرياضة سباقات الهجن لعام 2019، تحت رعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، وتستمر فعاليات السباق حتى غدا الأربعاء.

وتشارك به عدة دول عربية وإفريقية تشمل كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا، والكويت، والجزائر، والسودان، والأردن، وتونس، وأريتريا، وتشاد، وممثلي القبائل العربية من مختلف محافظات مصر، ويقام السباق بصحراء سرابيوم التابعة لمدينة فايد ، ويتضمن أنشطة ثقافية وفنية على هامش المهرجان خلال فترة إنعقاده.

وقال المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام للمحافظة أنه تم إتخاذ كافة التدابير اللازمة وإنهاء جميع التجهيزات والإستعدادات الخاصة بدورة المهرجان لهذا العام، مؤكدا على ان المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخروسعا فى دعم ومساندة هذا المهرجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة حتى يخرج المهرجان فى نسخته هذا العام بالشكل اللائق باسم مصروالإسماعيلية عالميا وإقليميا.