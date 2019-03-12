"المصرى للدراسات الاقتصادية" خطوات التحول الرقمى فى ورشة عمل الأربعاء

كتبت – منى ضياء

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، غدا الأربعاء، ورشتى العمل الخامسة والسادسة من سلسلة ورش عمل بعنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى".

ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل الخامسة الإطار التنظيمى المتعلق بالتحول الرقمى، ويتحدث بها الدكتور نضال السعيد، عضو مجلس النواب، وممثل عن وزارة الاتصالات.

أما الورشة السادسة، فسوف تناقش الموضوعات المتعلقة بالحوكمة ككل، ويتحدث بها الدكتور طارق فاروق الحصرى، وكيل كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وتأتى هذه المبادرة برعاية كل من وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعد نتائج المناقشات والتوصيات التى سيتم التوصل إليها بمثابة برنامج عمل للحكومة يدعم جهودها فى هذا المجال، وهو ما سيتم إعلانه فى ندوة موسعة بعد انتهاء سلسلة الورش التى يصل عددها إلى 29 ورشة عمل تشمل كافة القطاعات والمجالات.

وصرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، بأن مجموعة ورش العمل تطرح أسئلة محددة تتعلق بالمبادرة التى قامت بها الحكومة فى هذا المجال، والأسلوب الأمثل لتطبيقها، والفجوات المحتمل ظهورها وكيفية التعامل معها، وكيفية الاستفادة من تجارب الدول والشركات العملاقة فى هذا المجال. وتتناول سلسلة الورش كافة الأبعاد ذات العلاقة والتى يتم خلالها طرح نفس الأسئلة والإجابة عنها من خلال المناقشات، ويعد هذا الموضوع أحد أهم المحاور التى يهتم بها المركز خلال العام الحالى.