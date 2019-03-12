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المرور يشن حملات رادار وارتفاع حمولة على الطرق السريعة لضبط المخالفين

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:10 ص
المرور يشن حملات رادار وارتفاع حمولة على الطرق السريعة لضبط المخالفين رادار - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت إدارة المرور حملات على الطرق السريعة، بإشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمتابعة الطرق السريعة لتسيير الحركة المرورية على الطرق للحد من الحوادث.

 

وقامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، بشن حملات مرورية مكثفة على الطرق، مثل حملات ارتفاع الحمولة وحملات الرادار للحد من السرعات وحملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

 

كما تم الدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية على الطرق السريعة، كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق لمواجهة أى أعطال مرورية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور لعدم تجاوز السرعات المقررة قانونا .

 

 


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