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المرور تناشد السائقين الالتزام بالتحويلات المرورية بشارع جامعة الدول العربية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:15 ص
المرور تناشد السائقين الالتزام بالتحويلات المرورية بشارع جامعة الدول العربية تحويلات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تناشد اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، بالتزام السائقين وقائدى السيارات بالتحويلات المرورية التى وضعتها اﻹدارة أثناء القيام بأعمال إنشاء محطة مترو جامعة الدول العربية، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطرق المؤدية لموقع المحطة بشارع جامعة الدول ومتابعة غرف العمليات لحركة السيارات أثناء إجراء اﻷعمال.

 

وحددت إدارة المرور التحويلات للقادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا ومتجه لميدان النصر والاتجاه القادم من شارع السودان الدخول يسارا باتجاه الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بعد فتحة دوران ما بعد شارع شهاب مما يقرب من (50 مترا).

 

كما سيتم استكمال السير فى الاتجاه المقابل (للقادم من ميدان النصر باتجاه شارع السودان) وذلك بعد تحويل هذا الاتجاه إلى اتجاهين وفصل الاتجاهين وذلك بداية من منطقة التحويلة من تقاطع شارع محى الدين أبوالعز مع شارع جامعة الدول العربية حتى فتحة دوران البرج الإدارى ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى من فتحة دوران البرج الإدارى باتجاه ميدان النصر.

 

وسيكون القادم من النصر اتجاه شارع شهاب وشارع السودان، والسير بنفس الاتجاه ودخول منطقة التحويلة وصولا لشارع شهاب يمينا أو استكمال شارع السودان بنفس الاتجاه، كما يتجه القادم من شارع محى الدين أبوالعز باتجاه ميدان النصر ويتم الدخول يمينا (اتجاه إجبارى) فى الطريق البطيء بشارع جامعة الدول العربية لميدان النصر وذلك بالسير فى حارة مرورية منفصلة.


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