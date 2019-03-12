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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلزم تركيا بتعويض مالك صحيفة كردية لإغلاقها

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:24 م
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلزم تركيا بتعويض مالك صحيفة كردية لإغلاقها أردوغان
ستراسبورج (أ ش أ)
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ألزمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - التى مقرها "ستراسبورج " اليوم الثلاثاء، تركيا بتعويض مالك صحيفة كردية أغلقت عام 2016، بعد أن أثبت أنه تم تحريك الإجراءات الجنائية ضد الصحيفة بشكل ممنهج، بغض النظر عن محتواها.

وأمرت المحكمة، الحكومة التركية بدفع مبلغ 3500 "يورو" لمالك صحيفة " أوزجور جونديم" التى واجهت عشرات التحقيقات والغرامات المالية، واحتجاز مراسليها منذ عام 2014.

وأضافت المحكمة -حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - أن القضايا دفعت الصحفة - التى تعنى بالصراع بين الجماعات الكردية والقوات التركية - إلى فرض نوع من الرقابة الذاتية على محتواها خشية الإدانة القانونية.

يذكر أنه تم إغلاق الصحيفة بعد أن رأت محكمة تركية أن الصحيفة تنشر دعاية "بروباجندا " لصالح حزب العمال الكردستانى - الذى تصنفه أنقرة كجماعة إرهابية، وذلك بعد فترة وجيزة من محاولة تحركات الجيش عام 2016.

يشار إلى أن أمريكا والاتحاد الأوروبى إضافة إلى تركيا تصنف الحزب كجماعة إرهابية.

 


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