"اللجنة العليا": قرعة الحج السياحى ستتم فى موعدها 27 مارس الجارى

كتبت آمال رسلان

أكد أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن قرعة الحج السياحى ستجرى فى 27 مارس الجارى، وهو موعدها المقرر ضمن ضوابط الحج السياحى للعام 1440ه التى أقرتها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، نافيا وجود تمديد فى فترة التقديم للحج السياحى، حيث سيتم غلق باب تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج الأحد المقبل 17 مارس.

وأوضح شيحة ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن القرعة للحج السياحى ستتم كما هو معتاد كل عام لاختيار نحو 36 ألف مواطن من بين المتقدمين لأداء الحج هذا العام، فى اجتماع معلن بحضور الصحافة ووسائل الإعلام، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة مجدى شلبى، بالإضافة إلى بقية أعضاء اللجنة العليا وممثل غرفة شركات السياحة.

ولفت شيحة، إلى أنه عقب إعلان نتائج القرعة العلنية للحج السياحى سيبدأ القطاع بالكامل فى الإستعداد للموسم الجديد، حيث ستكون أولى الخطوات القادمة هى التوثيق الإلكترونى للشركات المنظمة للحج، ثم يعقب ذلك عملية المعاينات من قبل اللجنة العليا للحج ووزارة السياحة للسكن الجديد الذى تعاقدت عليه الشركات، موضحا أن السكن الذى تم معاينته فى العام السابق وأقرت الشركة بعدم وجود أى تغييرات عليه لن يتم معاينته مجددا.

و أكد عضو اللجنة العليا للحج أنه بدءا من الأسبوع القادم ،ستقوم وزارة السياحة بعملية معاينات وفحص أتوبيسات الحج البرى، وتبلغ 300 أتوبيسا لنقل 12 ألف حاج من حجاج البرى، هذا العام، لافتا إلى أن الوزارة خصصت أتوبيسات أكثر من العدد المطلوب تحسبا لأى ظرف ولضمان راحة الحجاج وانتظام المواعيد.